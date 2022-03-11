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Son dakika haber! Dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

AA - Servet Tümer - Güncel
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Gelen son dakika haberlerine göre Antalya'nın Serik ilçesinde bir dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde bir dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Merkez Mahallesi 2069 Sokak'ta bulunan bir apartmanın üçüncü katında yangın çıktığını görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen Serik Belediyesi itfaiye ekiplerinin uğraşı sonunda yangın söndürüldü.

Yangına kendi imkanıyla müdahale etmeye çalışan ev sahibi Salih Özen, ellerinden hafif yaralandı.

Son dakika haber! Dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Son dakika haber! Dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Son dakika haber! Dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

AA / Servet Tümer - Güncel

Antalya, İtfaiye, Yangın, Güncel, Haberler

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