Son dakika haber | Dağlık alanda ölü bulunan 11 yaşındaki çocuğun cenazesi ailesi tarafından alındı
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Son dakika haber | Dağlık alanda ölü bulunan 11 yaşındaki çocuğun cenazesi ailesi tarafından alındı

11.02.2021 12:49 | Son Güncelleme: 11.02.2021 13:59

Edinilen son dakika haberine göre Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde kayalık alanda ölü bulunan 11 yaşındaki çocuğun cenazesi, ailesine teslim edildi.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde kayalık alanda ölü bulunan 11 yaşındaki çocuğun cenazesi, ailesine teslim edildi.

Ali Kazım Ülker'in (11) cenazesinin Antalya Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemi tamamlandı.

Çocuğun cenazesi annesi ve ağabeyleri tarafından teslim alındı. Aile üyeleri, uzun süre gözyaşı döktü.

Ülker'in cenazesinin Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Hurma Mahallesi'nde Ali Kazım Ülker'den uzun süre haber alamayan anne Habibe ile oğlu İlyas Ülker, dün, mahalledeki çocukların yönlendirmesiyle mahallenin yanındaki dağlık alanda yaptıkları aramadan sonuç alamayınca polise haber vermişti.

Olay yerine gelen polis, itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından yaya ve insansız hava aracı (İHA) ile yaklaşık 3 saatlik arama çalışması sonucunda dağın kayalık alanında çocuğun cansız bedeni bulunmuştu.

Son dakika haber | Dağlık alanda ölü bulunan 11 yaşındaki çocuğun cenazesi ailesi tarafından alındı
Son dakika haber | Dağlık alanda ölü bulunan 11 yaşındaki çocuğun cenazesi ailesi tarafından alındı
Son dakika haber | Dağlık alanda ölü bulunan 11 yaşındaki çocuğun cenazesi ailesi tarafından alındı
Son dakika haber | Dağlık alanda ölü bulunan 11 yaşındaki çocuğun cenazesi ailesi tarafından alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Bektaş

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