Antalya'da dağlık alanda mahsur kalan Rus turistleri Jandarma kurtardı

Antalya'nın Kemer ilçesinde dağlık alanda 7 saat mahsur kalan Rus turistler Y.B. (20) ve A.V. (28), Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri tarafından bulunup, kurtarıldı.

Antalya'nın Kemer ilçesinde dağlık alanda 7 saat mahsur kalan Rus turistler Y.B. (20) ve A.V. (28), Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri tarafından bulunup, kurtarıldı.

Kemer ilçesine bağlı Kuzdere Mahallesi'ndeki dağlık alana dün akşam saatlerine gezi amaçlı çıkan Rus turistler Y.B. ve A.V., yollarını kaybedince sarp bölgede mahsur kaldı.

Biri kadın 2 turistin, saat 22.00 sıralarında yardım istemesi üzerine bölgeye Antalya İl Jandarma Komutanlığı JAK ekibi sevk edildi.

JAK ekibi, Rus turistleri, 7 saat süren çalışma sonunda, bu sabah 05.00'de bularak, kurtardı. Biri kadın 2 turistin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. JAK ekibi, turistleri Kemer ilçesine geri götürdü.

Kaynak: Tourism Today