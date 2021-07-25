Antalya'da dağlık alanda çıkan yangın söndürüldü
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Antalya'da dağlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Antalya'da dağlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun - Haberler | Güncel

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde dağlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde dağlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Ermenek Mahallesi'ndeki dağlık alanda molozların bulunduğu bölgede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle yangın kısa sürede yayıldı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. 5 arazöz ve 1 kepçe ile müdahale edilen yangın yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun

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