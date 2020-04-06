Antalya'da Cumhuriyet Meydanı'nda 'koronavirüs' ıssızlığı Antalya'da Cumhuriyet Meydanı'nda 'koronavirüs' ıssızlığıANTALYA'da, koronavirüsle mücadele kapsamında evde kalınması uyarılarının yanı sıra, 65 yaş üstü ile 20 yaş altı gençlerin sokağa çıkmasının yasaklanmasıyla, Cumhuriyet Meydanı sessizliğe büründü.

Antalya'da Cumhuriyet Meydanı'nda 'koronavirüs' ıssızlığı

ANTALYA'da, koronavirüsle mücadele kapsamında evde kalınması uyarılarının yanı sıra, 65 yaş üstü ile 20 yaş altı gençlerin sokağa çıkmasının yasaklanmasıyla, Cumhuriyet Meydanı sessizliğe büründü.

Antalya'da, koronavirüsle mücadele kapsamında uyarıları dikkate alan vatandaşlar, evde kalmaya devam ediyor. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı gençlerin sokağa çıkmasının yasaklanmasının ardından kent sessizliğe büründü. Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirleri dikkate alan Antalyalılar, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamayı tercih etti. Kentte, caddelerde araç yoğunluğu yok denecek kadar azalırken, çarşı ve meydanlarda da sessizlik hakim oldu.

Normalde her gün binlerce insanın gezdiği, hatıra fotoğrafı çektiği Cumhuriyet Meydanı, boş haliyle görüntülendi. Havadan fotoğraflanan meydan ve Cumhuriyet Caddesi'nde insan ve araaçların yok denecek kadar az olması, virüs nedeniyle tarihi günlerin yaşandığı kentte insanların sağlığına verdiği önemi gözler önüne serdi. Meydandan geçen birkaç kişiyi de devriye görevi yapan polislerce evlerine gönderildi.

Cumhuriyet Meydanı ile birlikte tarihi ve turistik Kaleiçi, Yivli Minare ve Saat Kulesi bölgesinde de insan azlığı göze çarptı. Droneile çekilen görüntüler Kaleiçi ve Yat Limanı'nda ve falezlerdeki sakinliği fotoğraf karelerine yansıttı.

Kaynak: DHA