Antalya'da çukura düşen köpek yavrularını vatandaşlar kurtardı

Antalya'da düştükleri çukurdan çıkmayan 5 yavru köpek, vatandaşların yardımıyla bulundukları yerden çıkarıldı.

Antalya'da düştükleri çukurdan çıkmayan 5 yavru köpek, vatandaşların yardımıyla bulundukları yerden çıkarıldı.

Demirtaş Mahallesi'ndeki kırsal alanda Ayhan Öztürk, Mustafa ve Tunahan Tekin, derin bir çukurdan yavru köpeklerin sesinin geldiğini fark etti.

İçinde bir miktar su olan çukurdan çıkarılan yavrular, annelerinin bulunduğu yere bırakıldı.

Kaynak: AA