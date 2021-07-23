ANTALYA'DA COVER RÜZGARI

İSTANBUL Arabesque Project, Antalya'da cover rüzgarı estirdi.

İSTANBUL Arabesque Project, Antalya'da cover rüzgarı estirdi.

Özellikle arabesk tarzdaki şarkılara kattıkları yorumlarla dikkati çeken grup, bayramın üçüncü gününde Antalya Riff sahnesinde müzikseverlerle buluştu. Grubun solisti Göktuğ Varyozdöken'in 'Tanrı İstemezse' şarkısıyla giriş yaptığı konserde Antalyalılar gece boyunca tüm şarkılara eşlik etti.

Davulda Barbaros Akbulut, kemanda Seda Eylül Tanışık ve gitarda Serkan Öngel'in performans sergilediği gecede müzikseverler gönüllerince eğlendi.

Antalya Riff sahnesinde koronavirüs önlemlerine uygun olarak düzenlenen bayram konseri Antalyalılar tarafından büyük ilgi gördü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı