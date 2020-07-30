Antalya'da çöplük alanda yangın Antalya'nın Serik ilçesinde çöplük alanda çıkan yangın söndürüldü.

Antalya'nın Serik ilçesinde çöplük alanda çıkan yangın söndürüldü.

Yukarı Kocayatak Mahallesi Gazal mevkisinde atıkların bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 4 itfaiye aracıyla müdahale etti. Bölge sakinleri, traktörlerle tarlaları sürerek alevlerin yayılmasını önlemeye çalıştı.

Yangın, elektrik tellerine zarar verdiği için dağıtım şirketi enerjiyi kesti.

Yaklaşık bir saatte yerleşim yerine 200 metre kala kontrol altına alınan yangında palmiye ağaçları ile tarlalar zarar gördü.

Yukarı Kocayatak Mahallesi Muhtarı Mehmet Ün, gazetecilere, TOKİ evlerinin arka kısmındaki çöplerin bulunduğu mevkide yangın çıktığını, can kaybı yaşanmadığını söyledi.

Kaynak: AA