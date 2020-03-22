Antalya'da çöplük alan yangını korkuttu
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› 3. Sayfa ›› Antalya'da çöplük alan yangını korkuttu - Haber
Antalya, İtfaiye, Kepez, 3. Sayfa

Antalya'da çöplük alan yangını korkuttu

Antalya'nın Kepez ilçesinde bulunan çöplük alanda çıkan yangın, paniğe neden oldu.

22.03.2020 23:13 | Son Güncelleme: 22.03.2020 23:13
Antalya'da çöplük alan yangını korkuttu

Antalya'nın Kepez ilçesinde bulunan çöplük alanda çıkan yangın, paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, 3 dönüm arazi hasar gördü.

Olay, Kepez ilçesine bağlı Ünsal Mahallesi 5105 sokaktaki çöplük alanda saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, boşluk alanda dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yangına 3 arazöz ile müdahale ederek söndürdü. Yangın nedeniyle 3 dönüm arazinin hasar gördüğü belirtildi.

Öte yandan yangının neden çıktığını belirlemek üzere inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

İyileşen hastanın ciğerinden çıkanları görünce 'En iyisi yakalanmamak' diyeceksiniz Haber
İyileşen hastanın ciğerinden çıkanları görünce "En iyisi yakalanmamak" diyeceksiniz
Türkiye'de koronavirüs testi yapılanların kaçı pozitif çıktı? İşte oran Haber
Türkiye'de koronavirüs testi yapılanların kaçı pozitif çıktı? İşte oran
Dünyanın en zengin Yahudi ailesi Rockefeller'in 10 yıl önceki raporunda koronavirüsü birebir anlattığı ortaya çıktı Haber
Dünyanın en zengin Yahudi ailesi Rockefeller'in 10 yıl önceki raporunda koronavirüsü birebir anlattığı ortaya...
Koronavirüs tedbirleri kapsamında bankaların mesai saatleri değişti Haber
Koronavirüs tedbirleri kapsamında bankaların mesai saatleri değişti
Gece yarısı sessizce geldiler! Bir kentimiz daha karantina merkezi oldu Haber
Gece yarısı sessizce geldiler! Bir kentimiz daha karantina merkezi oldu
Ünlü iş insanı ve eşi koronavirüse yakalandı Haber
Ünlü iş insanı ve eşi koronavirüse yakalandı
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 30'a, vaka sayısı ise 1236'ya yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 30'a, vaka sayısı ise 1236'ya yükseldi
Ünlü boksör Paige Vanzant'ın karantinadaki bikinili pozu beğeni yağmuruna tutuldu
Ünlü boksör Paige Vanzant'ın karantinadaki bikinili pozu beğeni yağmuruna tutuldu
Fransa'da bir STK, hükümetinin değil Erdoğan'ın kapısını çaldı: Bize yardım edin
Fransa'da bir STK, hükümetinin değil Erdoğan'ın kapısını çaldı: Bize yardım edin
Son dakika: Türkiye'de kornavirüsten ölenlerin sayısı 21'e, vaka sayısı 947'ye yükseldi
Son dakika: Türkiye'de kornavirüsten ölenlerin sayısı 21'e, vaka sayısı 947'ye yükseldi
Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil: TFF'ye ligler 17 Nisan'da başlansın önerisini ilettik
Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil: TFF'ye ligler 17 Nisan'da başlansın önerisini ilettik
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı, 'En az virüs kadar tehlikeli' deyip uyardı: Yapmayın
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı, "En az virüs kadar tehlikeli" deyip uyardı: Yapmayın
ABD'de koronavirüsü yenip evine dönen kadına 230 bin lira fatura çıkarıldı
ABD'de koronavirüsü yenip evine dönen kadına 230 bin lira fatura çıkarıldı
Son Dakika: Real Madrid'in eski başkanı Lorenzo Sanz,koronavirüsten öldü
Son Dakika: Real Madrid'in eski başkanı Lorenzo Sanz,koronavirüsten öldü
'ABD istihbaratı, ocak ve şubatta Kovid-19 için pandemi uyarısında bulundu' iddiasına Trump yanıt verdi
"ABD istihbaratı, ocak ve şubatta Kovid-19 için pandemi uyarısında bulundu" iddiasına Trump yanıt verdi
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında icra ve iflas takipleri 30 Nisan'a kadar durduruldu
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında icra ve iflas takipleri 30 Nisan'a kadar durduruldu
Son Dakika: Ankara'da 65 yaş üstüne ücretsiz ulaşım hakkı durduruldu
Son Dakika: Ankara'da 65 yaş üstüne ücretsiz ulaşım hakkı durduruldu
Beşiktaş'ta futbolcular bireysel çalışmalar yapıyor
Beşiktaş'ta futbolcular bireysel çalışmalar yapıyor
Son Dakika: Kamu kurum ve kuruluşlarına, dönüşümlü, esnek ve uzaktan çalışma uygulaması için izin verildi
Son Dakika: Kamu kurum ve kuruluşlarına, dönüşümlü, esnek ve uzaktan çalışma uygulaması için izin verildi
Jason Denayer, Fransa'dan ayrılıp ülkesine döndü
Jason Denayer, Fransa'dan ayrılıp ülkesine döndü
İtalya'da stratejik ve gerekli olmayan tüm üretim faaliyetleri durdurulacak
İtalya'da stratejik ve gerekli olmayan tüm üretim faaliyetleri durdurulacak
Son dakika: Türkiye'de bugüne kadar toplam 20 bin 345 koronavirüs testi yapıldı
Son dakika: Türkiye'de bugüne kadar toplam 20 bin 345 koronavirüs testi yapıldı
Merkel'in kendini karantinaya almasının ardından alışveriş yaptığı marketteki Almanlar panik oldu
Merkel'in kendini karantinaya almasının ardından alışveriş yaptığı marketteki Almanlar panik oldu
İsmailağa Vakfı'ndan çok konuşulan virüs bulaştırma videosu hakkında açıklama: Psikolojik sorunları var
İsmailağa Vakfı'ndan çok konuşulan virüs bulaştırma videosu hakkında açıklama: Psikolojik sorunları var
Son dakika: Bu işin şakası yok! Sokağa çıkan yaşlılara verilecek ceza belli oldu
Son dakika: Bu işin şakası yok! Sokağa çıkan yaşlılara verilecek ceza belli oldu
71 yaşındaki usta sanatçı Selami Şahin, koronavirüs uyarılarına rağmen yürüyüşe çıktı
71 yaşındaki usta sanatçı Selami Şahin, koronavirüs uyarılarına rağmen yürüyüşe çıktı
Meteoroloji'den 10 il için sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji'den 10 il için sağanak yağış uyarısı
Ronaldinho, 40. yaşına hapiste girdi
Ronaldinho, 40. yaşına hapiste girdi
Marouane Fellaini koronavirüse yakalandı
Marouane Fellaini koronavirüse yakalandı
Litresi 7 bin lira olmasına rağmen kapış kapış gidiyor! Üretici siparişlere yetişemiyor
Litresi 7 bin lira olmasına rağmen kapış kapış gidiyor! Üretici siparişlere yetişemiyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Akif Ersoy Donald Trump Süleyman Soylu Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Yalın Hadise Eda Ece Guido Senia
Spor Falcao Okan Buruk Bülent Uygun Servet Yardımcı Fernando Muslera
Daha Fazla Polis Fransa Almanya Futbolcu
Şu an buradasınız: Antalya'da çöplük alan yangını korkuttu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.3.2020 23:34:53. #1.14#
title