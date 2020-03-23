Antalya'da çöp toplayıcılarına yasak Antalya'da gerek sokaklardan gerekse çöp konteynerlerinden çöp toplayan ve bunu meslek edinmiş şahısların faaliyetlerinin yasaklanmasına karar verildi.

Antalya'da gerek sokaklardan gerekse çöp konteynerlerinden çöp toplayan ve bunu meslek edinmiş şahısların faaliyetlerinin yasaklanmasına karar verildi.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, İçişleri Bakanlığınca "Sokağa Çıkma Uygulaması" konulu karar çerçevesinde uygulanacak istisnalar ve virüsten vatandaşları korumak için alınacak ek önlemlerle ilgili kararlar alındı. Bu kapsamda Antalya genelinde gerek sokaklardan gerekse çöp konteynerlerinden çöp toplayan ve bunu meslek edinmiş şahısların faaliyetlerinin, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27'nci maddesine istinaden yasaklanmasına karar verildi.

Ayrıca uygulamanın takip ve denetiminin genel kolluk ve belediye zabıta teşkilatlarınca koordineli bir şekilde yapılmasına, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine karar verildi.

Kararlara uyulmaması halinde ve her ihlalde ayrı ayrı olmak üzere, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince 3 bin 150 TL, Kabahatler Kanunu'nun 32'nci maddesi gereğince 392 TL idari para cezası uygulanmasına ve Türk Ceza Kanunu'nun Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı 195. maddesinde yer alan "yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır" hükmü uyarınca, bu hükme uymayan kişiler adli makamlara bildirilecek. - ANTALYA

Kaynak: İHA