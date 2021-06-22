Antalya'da çöp konteynerinde cenin bulundu
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Antalya'da çöp konteynerinde cenin bulundu

Antalya'da çöp konteynerinde cenin bulundu
Anadolu Ajansı / Gülsem Adam - Haberler | Güncel

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde poşete konularak çöp konteynerine atılmış cenin bulundu.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde poşete konularak çöp konteynerine atılmış cenin bulundu.

Tahılpazarı Mahallesi Kazımözalp Caddesi'nde bir kadının üzerinin kanlı olduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, ismi S.A. (35) olduğu belirlenen kadının 5,5 aylık hamileyken düşük yaptığını belirledi.

Kadının, cenini çöpe attığını söylemesi üzerine polis ekipleri bölgedeki konteynerlerde arama yaptı.

Ekipler, çöp konteynerinde poşete sarılarak atılmış cenini buldu.

S.A, sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı, cenin ise Antalya Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülsem Adam

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