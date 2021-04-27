Antalya'da çöp konteynerinde cenin bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Antalya'da çöp konteynerinde cenin bulundu

Antalya'da çöp konteynerinde cenin bulundu
Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş - Haberler | Güncel

Antalya'da çöp konteynerinde cenin bulunmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Antalya'da çöp konteynerinde cenin bulunmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kepez ilçesi Yeşilyurt Mahallesi 4301 Sokak'taki çöp konteynerinde cenin olduğunu fark edenler, durumu polise bildirdi.

İncelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderilen ceninin, yaklaşık 4-5 aylık olduğu tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, bölgedeki kamera görüntülerini incelemeye aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş

Antalya'da çöp konteynerinde cenin bulundu
Antalya'da çöp konteynerinde cenin bulundu
Ramazan İpek'in annesinden Melek İpek'in tahliyesine tepki: Hakkımı helal etmiyorum
Ramazan İpek'in annesinden Melek İpek'in tahliyesine tepki: Hakkımı helal etmiyorum
Onlarca kişi Melek İpek ile çalışmak istiyor, toplum olarak sahiplenildi,
Onlarca kişi Melek İpek ile çalışmak istiyor, toplum olarak sahiplenildi,
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Ersin Tatar Adnan Menderes Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz Şeyma Subaşı Farah Zeynep Abdullah
Spor Ömer Ali Cenk Tosun Aykut Kocaman Mete Kalkavan Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Thodex Cumhurbaşkanı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Antalya'da çöp konteynerinde cenin bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.4.2021 15:31:07. #1.16#

title