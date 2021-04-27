Antalya'da çöp konteynerinde cenin bulundu
Antalya'da çöp konteynerinde cenin bulunmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.
Antalya'da çöp konteynerinde cenin bulunmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kepez ilçesi Yeşilyurt Mahallesi 4301 Sokak'taki çöp konteynerinde cenin olduğunu fark edenler, durumu polise bildirdi.
İncelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderilen ceninin, yaklaşık 4-5 aylık olduğu tespit edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, bölgedeki kamera görüntülerini incelemeye aldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş