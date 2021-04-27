Antalya'da çöp konteynerinde cenin bulundu
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Antalya'da çöp konteynerinde cenin bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'da çöp konteynerinde cenin bulundu 4-5 aylık olduğu tahmin edilen ceninin kime ait olduğu araştırılıyor Antalya'nın Kepez İlçesi'nde bir çöp konteyneri içerisinde 4-5 aylık olduğu tahmin edilen cenin bulundu.

Antalya'da çöp konteynerinde cenin bulundu

4-5 aylık olduğu tahmin edilen ceninin kime ait olduğu araştırılıyor

ANTALYA - Antalya'nın Kepez İlçesi'nde bir çöp konteyneri içerisinde 4-5 aylık olduğu tahmin edilen cenin bulundu. Polis ekipleri ceninin kime ait olduğunu ve kim ya da kimler tarafından bırakıldığını bulmak için geniş çaplı inceme başlattı.

Kepez İlçesi Yeşilyurt Mahallesi 4301 Sokak'taki çöp konteynerinde cenin bulundu. 4-5 aylık olduğu tahmin edilen cenini fark eden vatandaşlar, durumu 155 polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, cenin ve çöp konteynerinde incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından cenin, kesin ölüm nedeni tespit edilmek ve kime ait olduğu belirlenmek üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili başlattığı inceleme devam ediyor.

Antalya'da çöp konteynerinde cenin bulundu
Antalya'da çöp konteynerinde cenin bulundu
Antalya'da çöp konteynerinde cenin bulundu
Antalya'da çöp konteynerinde cenin bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Antalya'da çöp konteynerinde cenin bulundu
Antalya'da çöp konteynerinde cenin bulundu
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