Antalya'da çöp konteynerinde cenin bulundu
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Antalya'da çöp konteynerinde cenin bulundu

Antalya'da çöp konteynerinde cenin bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir çöp konteyneri içerisinde 4-5 aylık olduğu tahmin edilen cenin bulundu.

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir çöp konteyneri içerisinde 4-5 aylık olduğu tahmin edilen cenin bulundu. Polis ekipleri ceninin kime ait olduğunu ve kim ya da kimler tarafından bırakıldığını bulmak için geniş çaplı inceme başlattı.

Kepez ilçesi Yeşilyurt Mahallesi 4301 Sokak'taki çöp konteynerinde cenin bulundu. 4-5 aylık olduğu tahmin edilen cenini fark eden vatandaşlar, durumu 155 polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, cenin ve çöp konteynerinde incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından cenin, kesin ölüm nedeni tespit edilmek ve kime ait olduğu belirlenmek üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili başlattığı inceleme devam ediyor. - ANTALYA

Antalya'da çöp konteynerinde cenin bulundu
Antalya'da çöp konteynerinde cenin bulundu
Antalya'da çöp konteynerinde cenin bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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