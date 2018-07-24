Antalya'da Çocukların Süs Havuzu Keyfi

Antalya'da sıcaktan bunalan çocuklar, tehlikeli ve hijyenik olmayan süs havuzlarına girerek serinliyor.

Hava sıcaklığının 30 derecenin üstüne çıktığı Antalya'da, sıcaktan bunalan çocuklar serinlemek için değişik yöntemler buluyor. Yaşları 9-12 arasında değişen çocuklar, Yenigün Mahallesi'ndeki bir süs havuzunda gönüllerince eğleniyor. Etrafı taşlık olan havuz kenarında akrobatik hareketler yapan çocuklar, suyun kirli olmasına aldırış etmeden saatlerce yüzüyor. Uzun süre havuzda kulaç atan çocuklar, fıskiye boruları ile elektrik kablolarını da umursamıyor. - ANTALYA