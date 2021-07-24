Antalya'da çocukların su parklarına alternatif serin eğlencesinde hortum önlemi

Antalya'da çocuklar, denize alternatif oluşturdukları sulama kanalında serinledi.

Antalya'da çocuklar, denize alternatif oluşturdukları sulama kanalında serinledi. Dizlerine kadar gelen suda akıntıya kapılmamak için karşıdan karşıya çekilen hortuma tutunup halat olarak kullanan çocukların eğlencesi su parklarını aratmadı.

Hava sıcaklığının yüksek seyreden nemle 40'lı derecelere yaklaştığı turizm kenti Antalya'da serinlemek isteyenlerin adresi sahiller kadar, sulama kanalları da oldu. Kepez ilçesi Altınova Düden Mahallesi kenarından akan sulama kanalları evleri yakın olan çocukların serinleme adresi oldu. Çocukların yakındaki derin ve yosun kaplı dere yerine, küçük boyunu aşmayan sulama kanalına girdikleri görüldü. Çocuklar sulama kanalının kenarındaki beton bariyerleri tırabzan gibi kullanarak atlayarak eğelendi. Derin olmayan yerde yüzen çocukların, herhangi bir sürüklenme yada suya kapılmaya karşı hortumu karşıdan karşıya çekerek güvenlik önlemi aldığı görüldü. Denize de giden çocuklar, kanalda daha eğlenceli anlar yaşadıklarını söyledi. Çocukların boyunu aşmayan kanal içindeki eğlenceli anları havadan da drone ile görüntülendi.

"Derin yerde yüzmüyoruz"

Arkadaşları ile kanalda yüzen Samet Yılmaz, "Havalar çok sıcak evde durulmuyor. Denize fazla girmiyoruz. Buraya geliyoruz, derinliği küçük dizimize kadar geliyor. Akan su olduğu için temiz. Derin yerde yüzmüyoruz" dedi.

"Serinliyoruz"

Kanal keyfi yapan Mustafa Pekbaş ise "Evimize yakın olduğu için burayı tercih ediyoruz. Deniz kalabalık ve hemen derinleşiyor boğulabiliriz. Burası boyumuzu aşmıyor su yüksek değil. Eğlenceli, sıcak havada serinliyoruz. Geçen gün denize gittik çok kalabalıktı. Genelde kanalda yüzüyoruz. Derin yerlerde yüzmüyoruz" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı