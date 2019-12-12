Antalya'da çocuklara trafik eğitimi verilecek
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Antalya'da çocuklara trafik eğitimi verilecek

Antalya'da Mobil Trafik Eğitimi Tırı'nda çocuklara eğitim verilecek.

12.12.2019 16:00 | Son Güncelleme: 12.12.2019 16:00
Antalya'da çocuklara trafik eğitimi verilecek

'da Mobil Trafik Eğitimi Tırı'nda çocuklara eğitim verilecek.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanı ve Milli Eğitim Bakanı tarafından eğitim işbirliği protokolü ile hazırlanan "Mobil Trafik Eğitim Tırı", 81 ilde 40 bin ilkokulda eğitim gören yaklaşık 6 milyon öğrenciye eğitim vermeyi amaçlıyor.

Bu doğrultuda Antalya'da yarın ve cumartesi günü Cumhuriyet Meydanı'nda çocuklara trafik eğitimi verilecek. Eğitime isteyen tüm çocukların katılabilecek.

Kaynak: AA
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