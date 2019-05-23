Antalya'da çocuklar süs havuzu sezonunu açtı
Antalya'da çocuklar süs havuzu sezonunu açtıANTALYA - Hava sıcaklığının 27 derece ölçüldüğü Antalya'da, çocuklar parklardaki süs havuzlarına girerek serinledi.
Antalya'da çocuklar süs havuzu sezonunu açtı
ANTALYA - Hava sıcaklığının 27 derece ölçüldüğü Antalya'da, çocuklar parklardaki süs havuzlarına girerek serinledi.
Antalya'da hava sıcaklığının 27 dereye ulaşmasının ardından sıcaktan bunalan çocuklar, çareyi süs havuzlarına girmekte buldu. Tehlike ve suyun hijyenine aldırış etmeyen 3 çocuk, Muratpaşa ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi Çallı Parkı'ndaki süs havuzuna girerek serinledi.
Derinliği yarım metre olan havuzda birbirleriyle şakalaşan çocuklar, serinledikten sonra kıyafetlerini giyerek parktan ayrıldı.
Kaynak: İHA