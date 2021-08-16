Antalya'da çocuklar spor şenliğinde eğlendi
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Antalya'da çocuklar spor şenliğinde eğlendi

Antalya'da çocuklar spor şenliğinde eğlendi
Anadolu Ajansı / Oktay Özden - Haberler | Spor

Antalya'da düzenlenen spor şenliği çocuklardan ilgi gördü.

Antalya'da düzenlenen spor şenliği çocuklardan ilgi gördü.

Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Muratpaşa Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen "1. Geleneksel Spor Şenliği"nde çeşitli aktivitelere katılan çocuklar, gönüllerince eğlendi.

Keyifli zaman geçiren çocuklar, atletizm, güreş ve tenis branşlarında spor yaptı. 33 takım 320 sporcunun katılımıyla gerçekleşen futbol müsabakaları yoğun ilgi gördü.

Dereceye giren takımlara ödüllerini, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, Antalya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Metin Bulut, Türkiye Futbol Federasyonu Antalya Bölge Müdürü Ahmet Köksalan, Muratpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Kenan Yavuz tarafından verildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Gürhan, 1. Geleneksel Spor Şenliği'ni çocuklara sporu sevdirmek ve spor yapan çocukları desteklemek adına gerçekleştirdiklerini belirtti.

Sporu tabana yaymak istediklerini kaydeden Gürhan, "Bunun için de çocuklarımıza her türlü desteği veriyoruz. Tüm sporcularımızı katılımlarından ve başarılarından dolayı tebrik ediyorum. Herkese sporun ve sporcunun daha da güzel yerlere geleceği, sağlıklı günler diliyorum." ifadelerini kullandı.

Antalya'da çocuklar spor şenliğinde eğlendi
Antalya'da çocuklar spor şenliğinde eğlendi
Antalya'da çocuklar spor şenliğinde eğlendi
Antalya'da çocuklar spor şenliğinde eğlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden

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