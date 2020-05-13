Antalya'da çocuklar park ve bahçeleri doldurdu
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Antalya'da çocuklar park ve bahçeleri doldurdu

Antalya'da çocuklar park ve bahçeleri doldurdu (3)ALANYA'DA ÇOCUKLAR SAHİLE İNDİAlanya'da sokağa çıkma izni sonrası 0-14 yaş grubu çocuklar sahillere akın etti.

Antalya'da çocuklar park ve bahçeleri doldurdu
13.05.2020 17:21 | Son Güncelleme: 13.05.2020 17:26

Antalya'da çocuklar park ve bahçeleri doldurdu (3)

ALANYA'DA ÇOCUKLAR SAHİLE İNDİ

Alanya'da sokağa çıkma izni sonrası 0-14 yaş grubu çocuklar sahillere akın etti. Parkların kapalı olması nedeniyle evlerinin yakınında bulunan alanlara ve sahillere giden çocuklar, aileleriyle vakit geçirdi. Denize girerek oyunlar oynayan çocuklar, bir an olsun nefes aldı.

'PARKLAR KAPALI OLDUĞU İÇİN ÇOK ÜZÜLDÜM'

Yasakların ardından ilk kez dışarı çıkabilen çocuklardan 9 yaşındaki Rabia Ela Şahin, en çok okulunu özlediğini söyledi. Şahin, "Yasak gelince dışarı hiç çıkamadım. Yasak bitince ablamla biraz dolaşmaya geldim. Biraz sıkıldık ve dinlendikten sonra sahilde deniz kabuğu toplamaya geldik. Kendimi iyi hissediyorum ama parklar kapalı. Ben parka gitmek istiyordum ama arkadaşlarım dedi ki 'Şu an parklar kapalı', ben de çok üzüldüm. En çok okulu özledim. Derslerimi yapmayı özledim" dedi.

Antalya'da çocuklar park ve bahçeleri doldurdu

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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