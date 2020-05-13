Antalya'da çocuklar park ve bahçeleri doldurdu
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Antalya'da çocuklar park ve bahçeleri doldurdu

Antalya'da çocuklar park ve bahçeleri doldurduANTALYA'da, 0-14 yaş arasına uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının 4 saatliğine kaldırılmasıyla, çocuklar park ve bahçeleri doldurdu.

Antalya'da çocuklar park ve bahçeleri doldurdu
13.05.2020 14:04 | Son Güncelleme: 13.05.2020 14:10

Antalya'da çocuklar park ve bahçeleri doldurdu

ANTALYA'da, 0-14 yaş arasına uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının 4 saatliğine kaldırılmasıyla, çocuklar park ve bahçeleri doldurdu. Güneşli havanın tadını çıkaran çocuklar, doyasıya oyun oynayıp, bisiklete bindi.

Koronavirüsle mücadelede getirilen kısıtlamalar nedeniyle yaklaşık 2 aydır evlerinde olan çocuklar, kontrollü sosyal hayat döneminin başlamasıyla birlikte bugün ilk kez sokağa adım attı. Sokağa çıkma izni bulunan 14 yaş ve altı çocuklar, meydanları ve yeşil alanları doldurdu.

Anne ve babalarıyla birlikte 4 saatliğine dışarı çıkan çocuklar, gönüllerince eğlendi. Mahalle aralarındaki parkları dolduran çocuklar salıncakta sallandı, bisiklete bindi. Çocukların oyun alanları çevresinde devriye görevi yapan polisler de aileleri ve çocukları maske takmaları konusunda sık sık uyardı.

Kızıyla birlikte sabah erken kalktığını ve hızla kahvaltılarını yaptıklarını anlatan Canan Yılmaz, "Sosyal mesafemize dikkat ederek oyun oynuyoruz. Henüz salgın geçmiş değil, dikkati elden bırakmamak lazım. Biraz açık havada oynayıp evimize geri döneceğiz" dedi. Annesiyle birlikte 4 saatlik sokak iznini değerlendiren 12 yaşındaki Zehra Naz Yılmaz, "Evde olmak çok sıkıcı. Daralıyorum, yapacak bir şey de yok. Bugün hava çok güzel, buraya çıkmak çok güzel geldi. Çok mutluyum" dedi. İki çocuğu ve eşiyle birlikte parka inen Ali Bey, küçük kızını bisikletinin arkasındaki çocuk selesinde gezdirdi. Kızıyla birlikte park turu yapan Bey, "Çocuklarım yaklaşık iki aydır evde. Bugünkü izin saatini en güzel şekilde geçirmek istedik. Bu imkanların çoğalmasını, salgının bir an önce bitmesini istiyoruz" diye konuştu.

KORONAVİRÜSLE ÖN SAFTA SAVAŞTI, KIZIYLA ZAMAN GEÇİRDİ

Kepez Devlet Hastanesi Acil Servis Hekimi Adem Demirel, koronavirüs salgınında aktif görevde olduğunu kaydetti. Eşi ve kızıyla birlikte Falez Park'ta bisiklete binip zaman geçiren Demirel, "Bugün ailecek 4 saatin tadını doyasıya çıkaracağız. Aynı zamanda evde kalmaya devam edeceğiz. Sınırlı günlerde hayatımızı normalleştirmeye çalışıyoruz. Koronavirüsle mücadelemiz sırasında ailemi göremediğim zamanlar oldu. Nöbetlerimin ardından eve uğrayamadığım günler yaşadım. Hastalığa yakalanan arkadaşlarımız oldu. Allah'ın izniyle hepsini atlattık. Vaka sayılarımız düşüşe geçti, umarım her şey güzel olacak. Bu süreçte evde kalmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

ÇOCUKLARA RÜZGAR GÜLLERİ

Muratpaşa Belediyesi ise 4 saatliğine sokağa çıkma izni verilen çocukları, Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı'nda rüzgar gülleriyle karşıladı. Saatin 11.00'i göstermesiyle Atatürk Kent Meydanı'na aileleriyle birlikte gelen çocuklar, patenleri, bisikletleriyle meydanı doldurdu. Bazı semtlerdeki kapalı pazar alanları da çocukların oyun alanı oldu. Bisikletlerini alan çocuklar, geniş pazar alanında doyasıya pedal çevirip, güzel havanın keyfini çıkardı.

SERİK'TE PARKLAR DOLDU

Serik ilçesinde de 0-14 yaş altı çocuklar yaklaşık 2 ay aradan sonra sokağa çıkmanın mutluluğunu yaşadı. Çocuklar anne ve babalarıyla parklara koşarken, oyun gruplarında yer yer sıra oluştu. Parklara gelen ailelerin çoğunluğu sosyal mesafe kurallarına uyup, maske taktı.

Çocuklarını uzunca bir aradan sonra sokağa çıkaran veliler, "Çocuklarımız evlerde çok bunalmışlardı. Biraz değişiklik olması, enerji ve streslerini atmaları için çocuklarımızı parka getirdik. Çocuklarımıza bu imkanı sağladığı için Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ederiz" dedi.

Diğer taraftan Serik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de sabahın erken saatlerinde çocukların oynayabileceği parklar ve oyuncakları dezenfekte etti.

Antalya'da çocuklar park ve bahçeleri doldurdu

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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