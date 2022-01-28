Antalya'da çocuklar kamyonlarla taşınan 350 ton karla düzenlenen şenlikte eğlendi

MANAVGAT, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde çocuklar, Toros Dağları'ndan kamyonlarla taşınan karın keyfini çıkardı.

Manavgat Belediyesinin "Haydi çocuklar kartopu oynamaya" sloganıyla bu yıl 5'incisini düzenlediği "Kar-ne Şenliği" kapsamında Toros Dağları'ndan 50 kamyonla 350 ton kar ilçe merkezine taşındı.

Atatürk Kültür Merkezi'nin önüne dökülen karla çocuklar ve aileleri, kar topu oynayarak kardan adam yaptı.

Şenlikte yapay püskürtme makinesiyle katılımcıların üzerine kar yağdırıldı. Çocuklar ve aileleri, güneşli havada karla oynamanın keyfini yaşadı.

Sucuk ekmek ve pamuk şekerinin dağıtıldığı etkinlikte çocuklar, balon standı ile şişme oyun gruplarında gönüllerince eğlendi.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, gazetecilere yaptığı açıklamada, yarıyıl tatilinde çocukları karla buluşturmak istediklerini söyledi.

Akseki ilçesindeki Toros Dağları'ndan yaklaşık 350 ton kar getirdiklerini belirten Sözen, "Belki de hayatlarında hiç kar görmemiş çocukların da aralarında bulunduğu birçok çocuğumuzun eğlendiğini görmek bizler için de büyük mutluluk. Kar şenliğimiz 3 gün boyunca sürecek." dedi.