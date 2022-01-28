Antalya'da "Çocuk Tiyatroları Şenliği" başlıyor - Haberler
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Antalya'da "Çocuk Tiyatroları Şenliği" başlıyor

AA, Gülsem Adam - Kültür Sanat
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Antalya'da

Antalya Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği "Çocuk Tiyatroları Şenliği" yarın başlıyor.

ANTALYA (AA) - Antalya Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği "Çocuk Tiyatroları Şenliği" yarın başlıyor.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı ve Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları iş birliğiyle çocukları tiyatroyla buluşturmak ve yerel tiyatrolara destek olmak amacıyla "Çocuk Tiyatroları Şenliği" etkinliği gerçekleştirilecek.

Şenlik kapsamında Bir Yaz Günü Şarkısı, Alice Harikalar Diyarı, Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler, Düşler, Okyanus Müzikali, Tebeşir Ağacı, Şanslı, Zümrüdü Anka ve Balon Ağacı adlı çocuk oyunları ücretsiz şekilde çocuklarla buluşacak.

Oyunlar bir hafta süreyle Büyükşehir Belediyesi Yıldız Kenter Sahnesi, Atatürk Kültür Merkezi (AKM ) Perge Salonu ve Yeni Mahalle Kültür Merkezi'nde 25 temsilde sahnelenecek.???????

Yarın başlayacak olan tiyatro gösterimleri 6 Şubat'a kadar devam edecek.

Antalya'da Çocuk Tiyatroları Şenliği başlıyor

Antalya'da Çocuk Tiyatroları Şenliği başlıyor

Antalya'da Çocuk Tiyatroları Şenliği başlıyor

AA / Gülsem Adam - Kültür Sanat

Büyükşehir Belediyesi, Şehir Tiyatroları, Antalya, Çocuk, Kültür Sanat, Haber

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