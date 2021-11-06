Antalya'da çocuk sürücünün kullandığı otomobil aydınlatma direğine çarptı

DÖŞEMEALTI, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 çocuk hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

A.K. (15) idaresindeki 07 AAS 690 plakalı otomobil, Dağbeli Mahallesi'nde aydınlatma direğine çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, sürücü A.K. ile araçtaki Yusuf Çelik'in (15) yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yaralanan Polat Çelik ile kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Cenazeler, Antalya Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsinin ardından ailelerine teslim edildi.

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