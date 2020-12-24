Son dakika haberleri... Antalya'da çocuk parkında erkek cesedi bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberleri... Antalya'da çocuk parkında erkek cesedi bulundu

24.12.2020 15:14 | Son Güncelleme: 24.12.2020 15:21
Son dakika haberleri... Antalya'da çocuk parkında erkek cesedi bulundu

Son dakika gelişmesine göre Antalya'da parkta 41 yaşında bir erkek cesedi bulundu.

Antalya'da parkta 41 yaşında bir erkek cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay, öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi 2862 Sokak'taki çocuk parkında meydana geldi. Parka gelen vatandaşlar yerde hareketsiz yatan bir kişiyi görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede 41 yaşındaki Can Vurgun'un hayatını kaybettiğini belirledi. Yanında enjektör bulunan ve uyuşturucudan çok sayıda kaydı bulunan Vurgun'un cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

(İsa Akar/İHA)

Son dakika haberleri... Antalya'da çocuk parkında erkek cesedi bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel İsmail Demir Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Arto Gülben Ergen Murat Dalkılıç Seren Serengil
Spor Erol Bulut Cüneyt Çakır Hüseyin Göçek Malcolm Thomas Bahattin Şimşek
Tüm Haberler Türk Hakem Karar Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri... Antalya'da çocuk parkında erkek cesedi bulundu | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.12.2020 15:29:00. #1.15#
title