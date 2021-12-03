Antalya'da cins köpek kullanarak hırsızlık yapan 3 şüpheli gözaltına alındı

ANTALYA (AA) - Antalya'da çaldıkları cins köpekle keşif yaparak iki evden hırsızlık yapan 3 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Döşemealtı ilçesi Altınkale Mahallesi'nde H.A'ya ait evden 500 bin lira değerinde ziynet ve giyim eşyası ile bin dolar, S.C'ye ait evden ise iki televizyon, dizüstü bilgisayar ve bin lira çalınması üzerine çalışma başlattı.

Evlerin çevresindeki güvenlik kamera görüntülerinden hırsızlık olayını gerçekleştiren Ş.Ö. Y.A. ve M.S.Ş'ye ulaşıldı. Şüpheliler evlerine düzenlenen operasyonla yakalandı. Evlerde yapılan aramalarda çaldıkları ziynet eşyaları, saatler, telefon, tablet, televizyonlar ele geçirildi.

Şüphelilerin çalmış oldukları ziynet eşyalarının bir kısmını ise D. Kuyumculuk ve E. Kuyumculuk isimli iş yerlerine sattıkları tespit edildi. Her iki kuyumcuya suç eşyası satın almak ve kabul etmek suçundan işlem yapıldı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Hırsızlık için cins köpek çalmışlar

Doğu illerinden hırsızlık için Antalya'ya geldikleri belirlenen şüphelilerin, önce barınaktan cins köpek çaldığı öğrenildi.

Şüphelilerin, "Köpek gezdirme" numarası yaparak hırsızlık için girecekleri evlerin önünde keşif yaptıkları, daha sonra evlere girdikleri tespit edildi.

AA / Sinan Özmüş - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet