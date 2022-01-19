Antalya'da cinayetten 45 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Haberler
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Antalya'da cinayetten 45 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Antalya'da cinayetten 45 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
AA / Gülsem Adam - Haberler | Güncel

Antalya'da "yakın akrabayı kasten öldürme" suçundan 45 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

ANTALYA (AA) - Antalya'da "yakın akrabayı kasten öldürme" suçundan 45 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik çalışma başlattı.

Çalışma sonucu Tarsus İlamat ve İnfaz Masasınca hakkında "yakın akrabayı kasten öldürme" suçundan 45 yıl hapis cezası bulunan H.D'yi yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

AA / Gülsem Adam - Son Dakika Haberleri

Aranan Şahıslar Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Antalya, Güncel, Haber

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