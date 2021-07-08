Antalya'da cinayetin izlerini fondötenle kapatan resim öğretmenine müebbet hapis

Antalya'da, geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği değerlendirilen kadını öldürdüğünü itiraf eden sanık, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Antalya'da, geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği değerlendirilen kadını öldürdüğünü itiraf eden sanık, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Cem Y, müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu.

Öldürülen Gülsüm T'nin yakınları mahkemeden, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını, iyi hal indiriminin uygulanmamasını talep etti.

Söz verilen sanık Cem Y. ise yaşanan olaydan dolayı pişman olduğunu, Gülsüm T'nin nasıl öldüğüne hala anlam veremediğini, zarar verme kastının olmadığını dile getirdi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığa "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis, "hırsızlık"tan da 7 yıl hapis cezası verdi.

Adana'da 27 Mayıs'ta polis merkezine giden Cem Y, Antalya'da ölen Gülsüm T. ile yaklaşık 2,5 yıldan beri arkadaş olduklarını, ölmeden önce yanına gidip birlikte vakit geçirdiklerini, sabah uyandığında ise mutfakta arkadaşının cesedini görünce korkup kimseye anlatamadığını ve Adana'ya döndüğünü belirtmişti.

Bunun üzerine, hakkında "olayı bildirme yükümlülüğünü yerine getirmemek" suçundan işlem yapılarak serbest bırakılan sanık, bir gün sonra polisi telefonla arayarak Gülsüm T'yi öldürdüğünü itiraf edip, vicdan azabı çektiğini söyleyerek intihar girişiminde bulunmuştu.

Cem Y'nin, cinayetin ardından çizdiği Gülsüm T'nin portresini çerçeveleterek evinin bir köşesine koyup, çiçeklerle süslediği, yanına da not bıraktığı tespit edilmişti.

Hazırlanan iddianamede, Cem Y'nin başka bir kadınla arkadaş olması üzerine ikili arasında tartışmanın çıktığı, sanığın maktulü banyoda bornoz kuşağıyla boğarak öldürdüğü, fondöten gibi makyaj malzemeleriyle izleri kapattığı bildirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülsem Adam