Antalya'da cinayet sanığı yakalandı
Antalya'da hakkında 57 aranma kaydı ve 20 yıl 8 ay 10 gün hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı.
Antalya'da hakkında 57 aranma kaydı ve 20 yıl 8 ay 10 gün hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı.
Antalya Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda hakkında "kasten öldürme", "kapkaç" ve "evden hırsızlık" suçlarından 57 aranma kaydı ve 20 yıl 8 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.G. Kepez ilçesi Kuzeyyaka Mahallesindeki evinde yakalandı.
Şüpheli G.G, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı Antalya Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.
Kaynak: AA
HDP'den AK Parti'nin İSPARK iddiasına yanıt: Herhangi bir pazarlık yapmadık, bir beklentiye girmedik
Son Dakika Haberleri