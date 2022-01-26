Antalya'da cinayet sanığı iki kardeşin yargılanmasına devam edildi

ANTALYA (AA) - Antalya'da 15 aydır kayıp olan kişinin cesedinin bazı parçalarının foseptik çukurunda bulunmasıyla ilgili tutuklanan sanık iki kardeşin yargılanmasına devam edildi.

5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanıklar Mehmet Y. ile kardeşi Oktay Y, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Duruşmada mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, olay özetini okuyarak Mehmet ve Oktay Y. kardeşlerin Süleyman Eken'i öldürdükleri ve cesedi ortadan kaldırdıklarını belirterek sanıkların "canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme", "yağma" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

Sanıklardan Oktay Y, olayı sadece kendisinin gerçekleştirdiğini kardeşinin bu olayla bir ilgisinin bulunmadığını savundu.

Cinayeti bin 500 lira için işlemediğini, Süleyman Eken'in kendisine ağır hakaretlerde bulunduğunu öne süren Oktay Y, "Ben 1500 lira için insan öldürecek adam değilim. Bana ağır hakaretler ettiği için öldürdüm, bugün aynı hakaretleri tekrar yaşasam yine aynı şeyi yapardım. Mehmet'in bu olayla bir ilgisi yok tek suçu ise benim kardeşim olması." dedi.

Sanık Mehmet Y. ise cinayetle bir ilgisinin bulunmadığını, işlemediği bir suç nedeniyle ceza çektiğini aktardı.

Kanser hastası annesi ve 3 çocuğuna bakmak zorunda olduğunu savunan Mehmet Y, olay sebebiyle çok yıprandıklarını ve tek suçunun olay günü ağabeyinin telefonuna bakmak olduğunu iddia etti.

Olay

Muratpaşa ilçesi Deniz Mahallesi'nde yaşayan Eken'den haber alamayan annesi 13 Ocak 2020'de kayıp başvurusunda bulunmuş, polis ekipleri Eken'in en son Mehmet Y. ve Oktay Y. kardeşlerle görüştüğünü tespit etmişti. Şüphelilerin Döşemealtı ilçesindeki annelerinin yaşadığı evin bahçesinde 7 Nisan 2021'de iş makinesiyle yapılan aramada ise Eken'in parçalanan cesedinin bir kısmı bulunmuş, şüpheli iki kardeş tutuklanmıştı.

Kardeşler hakkında "Kasten öldürme", "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" ve "yağma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 22'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.