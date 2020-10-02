Antalya'da cinayet işledikleri gerekçesiyle aranan 2 kişi yakalandı
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Antalya'da cinayet işledikleri gerekçesiyle aranan 2 kişi yakalandı

02.10.2020 22:07 | Son Güncelleme: 02.10.2020 22:10
Antalya'da cinayet işledikleri gerekçesiyle aranan 2 kişi yakalandı

Antalya'da cinayet işledikleri gerekçesiyle aranan 2 kişi yakalandı.

Antalya'da cinayet işledikleri gerekçesiyle aranan 2 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir kişiyi tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle 7 yıldır aranan şüpheli N.G. gözaltına alındı. Cinayet işlediği gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş 36 yıl hapis cezası bulunan D.G. de yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülsem Adam

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