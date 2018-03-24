Antalya'da "Cin Mısır Çalıştayı"

Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü (BATEM) Müdürü Abdullah Ünlü, cin mısırının yeni türleri üzerine çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Amacımız bu proje kapsamında iyi çeşitleri bulup bir an önce tescil ettirip, sektörün hizmetine sunmak." dedi.

BATEM tarafından, TÜBİTAK destekli, "Cin Mısırında Adaptasyon Yeteneği Yüksek, Kaliteli, Verimli, Yerli Hat ve Çeşitlerin Geliştirilmesi" projesi kapsamında, Antalya Turizm Merkezi'nde çalıştay düzenlendi.

Çalıştayda, "Cin Mısır Yetiştiriciliğinde Verim ve Kalitenin Püf Noktaları", "Mısır Yetiştiriciliğinde Verimi Sınırlayan Faktörlerin İrdelenmesi", mısırın tarihçesi başta olmak üzere farklı konularda sunumlar yapıldı.

BATEM Müdürü Ünlü, Türkiye'de mısır ekim alanlarının genişlediğine, yeni tespit edilen tohumlara yoğun ilgi olduğuna dikkati çekti.

Enstitü olarak Ar-Ge yapan bir kurum olduklarını belirten Ünlü, özellikle meyve, sebze, süs bitkileri, tıbbi aromatik bitkiler, tarla bitkileri, tarım ekonomisi, toprak, su kaynakları ve bitki sağlığı konusunda çalışmalar yaptıklarını aktardı.

Ünlü şöyle konuştu:

"Cin mısır üzerine yaptığımız proje çalışmasının çalıştayını gerçekleştiriyoruz. Mısır, insanın beslenmesinde önemli olan bir ürün. Mısırı, hayvan yemi olarak da kullanıyoruz. Tarla bitkileri bölümüyle uzun yıllarda mısır ıslah çalışmaları yapıyoruz. Cin mısır, biraz daha tüketime yönelik, çocukların, özellikle sinemada yoğun tüketilen bir ürün. 10-15 yıl öncesine kadar yerli üretim yoktu. Enstitümüzün yaptığı çalışmalar, diğer bakanlıkların yaptığı çalışmalarla Türkiye'de yeteri düzeyde cin mısırı üretimi yapıldı."

Cin mısırının türleri üzerine uzun yıllar çalıştıklarını anlatan Ünlü, son yıllarda farklı projeler geliştirdiklerini ifade etti.

Sektörde kullanılan ve satışı yapılan çeşitli mısır türleri olduğuna değinen Ünlü, şöyle devam etti:

"TÜBİTAK destekli cin mısırı üzerine birkaç üniversite ve farklı kurumlarla bir araya gelerek, daha önce geliştirdiğimiz üç çeşidin dışında yeni cin mısırı geliştirmek için çalışma yürütüyoruz. Bakanlığımızdan ve ilgili üniversitelerden bilim insanlarının katılımıyla düzenlediğimiz bu çalıştayda, çalışmaları değerlendiriyoruz. Amacımız bu proje kapsamında iyi çeşitleri bulup, bir an önce tescil ettirip, sektörün hizmetine sunmak. İnşallah ülkemiz için yaptığımız çalışmalar hayırlı olur."

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdür Vekili Mustafa Özen ise Antalya'nın bakanlığa bağlı 11 kuruluşla temsil edildiğini, bunun fırsata çevrilmesi gerektiğini bildirdi.

Çalıştay, oturumların ardından sona erdi.