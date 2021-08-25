Antalya'da çıktığı elektrik direğinde akıma kapılan kişi yaşamını yitirdi
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Antalya'da çıktığı elektrik direğinde akıma kapılan kişi yaşamını yitirdi

Antalya'da çıktığı elektrik direğinde akıma kapılan kişi yaşamını yitirdi
Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt - Haberler | Güncel

Antalya'nın Alanya ilçesinde elektrik direğine çıkan kişi, akıma kapılarak hayatını kaybetti.

Antalya'nın Alanya ilçesinde elektrik direğine çıkan kişi, akıma kapılarak hayatını kaybetti.

Mahmutseydi Mahallesi'nde yüksek gerilim hattında bir kişiyi hareketsiz görenler, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine adrese gelen 112 Acil Servis ekipleri, 48 yaşındaki Süleyman B'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

İlk incelemelerde elektrik akımına kapılarak öldüğü belirlenen Süleyman B'nin cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt

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Antalya'da çıktığı elektrik direğinde akıma kapılan kişi yaşamını yitirdi - Haberler
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