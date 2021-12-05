Antalya'da çıkan yangında dumandan etkilenen 6 çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı - Haberler
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Antalya'da çıkan yangında dumandan etkilenen 6 çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı

AA / Gülsem Adam - Haberler | Güncel
Antalya'da çıkan yangında dumandan etkilenen 6 çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı

Antalya'da 2 katlı binada çıkan yangında dumandan etkilenen 6 çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

MURATPAŞA, ANTALYA (AA) - Antalya'da 2 katlı binada çıkan yangında dumandan etkilenen 6 çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Muratpaşa ilçesi Balbey Mahallesi'ndeki 2 katlı binanın bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Duman, merdiven boşluğunu doldurunca dairelerde oturanlar mahsur kaldı. Bina sakinleri, balkonlara çıkarak yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Balkonlara çıkan vatandaşlar öncelikle çocukların kurtarılmasını istedi. Bunun üzerine itfaiye ekipleri aileleriyle balkonlarda bulunan 6 çocuğu kurtardı.

Dumandan etkilenen bir kadın, yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bu arada, binanın altındaki evcil hayvan dükkanında bulunan hayvanlar da kurtarıldı.

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AA / Gülsem Adam - Son Dakika Haberleri

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