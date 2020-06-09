Antalya'da çıkan yangında 5 dönüm orman alanı zarar gördü Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

Yeşilvadi Mahallesi Karauz mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Sarp bölgede etkili olan alevlere, Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 yangın söndürme helikopteriyle hava, 5 arazöz ve çok sayıda orman işçisiyle karadan müdahale edildi.

Ekiplerin yaklaşık bir saat süren müdahalesiyle söndürülen yangında, 5 dönüm alan zarar gördü.

Alanda soğutma çalışmalarına devam ediliyor.

Kaynak: AA