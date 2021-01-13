Antalya'da çıkan yangında 25 dönüm ormanlık alan zarar gördü

Antalya'nın Kaş ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, İslamlar Mahallesi Senir mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan yangına müdahale için bölgeye Kaş Orman İşletme Müdürlüğüne ait 5 arazöz ve su tankı ile 18 orman işçisi sevk edildi.

Kaş Belediyesi itfaiye ekiplerinin de söndürme çalışmalarına destek verdiği yangın, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

Yangında, 25 dönüm ormanlık alanın zarar gördüğü belirtildi.

Alandaki soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talip Demirci