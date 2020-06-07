Antalya'da çıkan yangında 2 hektar orman alanı zarar gördü
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Antalya'da çıkan yangında 2 hektar orman alanı zarar gördü

Antalya'da çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Antalya'da çıkan yangında 2 hektar orman alanı zarar gördü
07.06.2020 15:45 | Son Güncelleme: 07.06.2020 16:42

Antalya'da çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Aksu ilçesi Kurşunlu mevkisindeki ormanlık alanda iki noktadan henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Alevlere Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 yangın söndürme helikopteriyle havadan, 7 arazöz ve çok sayıda orman işçisiyle karadan müdahale edildi.

Ekiplerin yaklaşık bir saat süren yoğun müdahalesi sonucu söndürülen yangında yaklaşık 2 hektar orman alanı zarar gördü.

Ekipler soğutma çalışmalarına devam ediyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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