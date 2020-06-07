Antalya'da çıkan yangında 2 hektar orman alanı zarar gördü Antalya'da çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Antalya'da çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Aksu ilçesi Kurşunlu mevkisindeki ormanlık alanda iki noktadan henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Alevlere Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 yangın söndürme helikopteriyle havadan, 7 arazöz ve çok sayıda orman işçisiyle karadan müdahale edildi.

Ekiplerin yaklaşık bir saat süren yoğun müdahalesi sonucu söndürülen yangında yaklaşık 2 hektar orman alanı zarar gördü.

Ekipler soğutma çalışmalarına devam ediyor.

Kaynak: AA