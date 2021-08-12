Antalya'da çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Antalya'da çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi

Antalya'da çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi
Anadolu Ajansı / Talip Demirci - Haberler | Güncel

Antalya'nın Kaş ilçesinde bir evde başlayan ve bitişikteki eve sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

Antalya'nın Kaş ilçesinde bir evde başlayan ve bitişikteki eve sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

İddiaya göre, İslamlar Mahallesi Akbel mevkisinde H.Z'ye (63) ait evde elektrik kontağından yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, bitişikte bulunan R.S'ye (59) ait evin çatısına da sıçradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi.

Antalya'da çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi
Antalya'da çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi
Antalya'da çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talip Demirci

Son dakika gündem: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: 'Antalya ve Muğla'da zarar gören devlet avlakları bölgelerinin 2021 ve 2022 yılında av döneminde ava...
Son dakika gündem: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Antalya ve Muğla'da zarar gören devlet avlakları bölgelerinin 2021 ve 2022 yılında av döneminde ava...
BUCAK YANGINI 21 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI; 300 HEKTAR ALAN YANDI
BUCAK YANGINI 21 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI; 300 HEKTAR ALAN YANDI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangın bölgesinde kendisini duygulandıran anları anlattı: Bir vatandaşımız, sıfır kilometre traktörü kabul etmedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangın bölgesinde kendisini duygulandıran anları anlattı: Bir vatandaşımız, sıfır kilometre traktörü kabul etmedi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar İlham Aliyev Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Süreyya Yalçın
Spor Mete Gazoz Burak Yılmaz Alex Teixeira Rıza Çalımbay Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Antalya'da çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.8.2021 21:07:13. #1.14#

title