Antalya'da çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi
Antalya'nın Kaş ilçesinde bir evde başlayan ve bitişikteki eve sıçrayan yangın kontrol altına alındı.
Antalya'nın Kaş ilçesinde bir evde başlayan ve bitişikteki eve sıçrayan yangın kontrol altına alındı.
İddiaya göre, İslamlar Mahallesi Akbel mevkisinde H.Z'ye (63) ait evde elektrik kontağından yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın, bitişikte bulunan R.S'ye (59) ait evin çatısına da sıçradı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Talip Demirci