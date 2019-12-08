Antalya'da çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi
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Antalya'da çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi

Antalya'nın Kaş ilçesinde çıkan yangın sonucu iki ev kullanılamaz hale geldi.

08.12.2019 13:55 | Son Güncelleme: 08.12.2019 14:00
Antalya'da çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi

'nın Kaş ilçesinde çıkan yangın sonucu iki ev kullanılamaz hale geldi.


Kaş ilçesinde çıkan ve yandaki eve de sıçrayarak büyüyen yangında iki ev yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın, erken saatlerde Kalkan Mahallesi Akbel Mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.T. ve ailesinin yaşadığı evde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler yan tarafta bulunan M.A.K.'a ait eve de sıçradı. Yangının verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin uzun uğraşları sonucunda kontrol altına alınan yangın söndürüldü.


İki evin kullanılamaz hale geldiği olayda can kaybı yaşanmadı. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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