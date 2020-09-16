Antalya'da çıkan yangında 1 hektar orman alanı zarar gördü
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Antalya'da çıkan yangında 1 hektar orman alanı zarar gördü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesi sonucu yerleşim yerlerine ulaşmadan söndürüldü.

Antalya'da çıkan yangında 1 hektar orman alanı zarar gördü
16.09.2020 17:23 | Son Güncelleme: 16.09.2020 17:26

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesi sonucu yerleşim yerlerine ulaşmadan söndürüldü.

Perakende Mahallesi İlarma mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere Antalya Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki yangın söndürme helikopteri, 5 arazöz, su tankeri, iş makinesi ve çok sayıda orman işçisiyle müdahale edildi.

Alevler itfaiye ekiplerinin de destek verdiği çalışmayla yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü.

Yangında yaklaşık 1 hektar orman alanının zarar gördüğü belirlendi.

Bir kaplumbağanın da telef olduğu yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA

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