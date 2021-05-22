Son dakika haber... Antalya'da çıkan üç yangın da kontrol altına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber... Antalya'da çıkan üç yangın da kontrol altına alındı

İhlas Haber Ajansı / Ertuğrul Gün - Haberler | 3. Sayfa

Bir son dakika haberine göre Antalya'da çıkan üç yangın da kontrol altına alındı Antalya'nın farklı ilçelerinde ormanlık alanlarda sabah saatlerinden itibaren çıkan yangınlar kontrol altına alındı.

Antalya'da çıkan üç yangın da kontrol altına alındı

ANTALYA - Antalya'nın farklı ilçelerinde ormanlık alanlarda sabah saatlerinden itibaren çıkan yangınlar kontrol altına alındı. Rüzgarın da etkisi ile büyüyerek havadan ve karadan müdahale edilen yangınlarda ormanlık alanlar küle döndü.

Antalya'da ilk yangın öğle saatlerine yakın Muratpaşa ilçesi Lara bölgesinde bulunan çamlık alanda çıktı. Ormanlık alan içerisinden dumanların çıktığını göree olay yerine çok sayıda 110 ekibi sevk edildi. Yangın kuzeyden esen rüzgarın da etkisi ile kısa sürede büyük bir alana yayıldı. Dağının ve kumsal alan olması nedeni ile itfaiye ekipleri yangın bölgesine araçlar ile yaklaşmakta zorlandı. Ekipler yangını söndürmek için metrelerce uzunluğunda hortumlar çekti. Havadan ise helikopter destek vererek denizden aldığı suyu alevlerin üzerine bıraktı. Yangın havadan ve karadan yapılan müdahaleler ile 4 saat sonra kontrol altına alındı.

İkinci yangın ise Döşemelatı İlçesi Kevşirler Mahallesi yakınlarında saat 13.00 sularında çıktı. Mahalle yakınlarında bulunan ormanlık alan içerisinden dumanların çıktığını gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Havadan ve karadan müdahale edilen yangın yaklaşık 2 saat çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangında 10 dönüm arpa ekili arazi ve 3 dönüme yakın ormanlık alan küle döndü.

Öte yandan Serik ve Kemer ilçelerinde de yangın çıktı. Ormanlık alanlarda küçük çaplı alanda çıkan yangınlar kısa sürede kontrol altına alındı.

Ekiplerin yangın alanlarında soğutma çalışmaları devam ediyor.

Son dakika haber... Antalya'da çıkan üç yangın da kontrol altına alındı
Son dakika haber... Antalya'da çıkan üç yangın da kontrol altına alındı
Son dakika haber... Antalya'da çıkan üç yangın da kontrol altına alındı
Son dakika haber... Antalya'da çıkan üç yangın da kontrol altına alındı
Son dakika haber... Antalya'da çıkan üç yangın da kontrol altına alındı
Son dakika haber... Antalya'da çıkan üç yangın da kontrol altına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ertuğrul Gün

Dehşete düşüren intihar metodu! Yaşlı adam boğazına kablo bağlayıp kendini yaktı
Dehşete düşüren intihar metodu! Yaşlı adam boğazına kablo bağlayıp kendini yaktı
Sevgilisiyle kavga eden kadın, ikinci kattan lüks aracın cam tavanına düştü
Sevgilisiyle kavga eden kadın, ikinci kattan lüks aracın cam tavanına düştü
Kızdığı eşinin elbiselerini yakıp, kendisini eve kilitledi
Kızdığı eşinin elbiselerini yakıp, kendisini eve kilitledi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Volkan Bozkır Vladimir Putin Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hülya Avşar Deniz Çakır Tuba Büyüküstün Mehmet Ali Erbil
Spor Adem Büyük Arda Turan Dorukhan Toköz Josef De Souza Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber... Antalya'da çıkan üç yangın da kontrol altına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.5.2021 18:39:00. #1.16#

title