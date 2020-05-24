Antalya'da çıkan orman yangınında 4 hektar makilik alan zarar gördü Antalya'nın Kaş ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

Antalya'nın Kaş ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

Çukurbağ Yarımada mevkisindeki villaların bulunduğu alanda gece saatlerinde başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı.

Yangına, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen çok sayıda arazöz ve itfaiye ekibi ile müdahale edildi.

Yaklaşık 4 saat etkili olan yangında, 4 hektar makilik alan zarar gördü.

Kaynak: AA