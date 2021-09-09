Antalya'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
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Antalya'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Antalya'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Anadolu Ajansı / Talip Demirci - Haberler | Güncel

Antalya'nın Kaş ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Antalya'nın Kaş ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Çavdır Mahallesi'nde yerleşim yerleri ve seraların yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki helikopterler, arazözler ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Antalya'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talip Demirci

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