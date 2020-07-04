Antalya'da çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor Antalya'nın Kumluca ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Toptaş Mahallesi Toptaş Göleti mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ile Kumluca Orman İşletme Müdürlüğü bağlı 3 yangın söndürme helikopteri, 20 arazöz, 3 dozer, 1 ambifik uçak ve çok sayıda orman işçisiyle yangına müdahale ediliyor.

Yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Kaynak: AA