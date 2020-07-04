Antalya'da çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor
Antalya'nın Kumluca ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.
04.07.2020 15:39 | Son Güncelleme: 04.07.2020 16:00
Antalya'nın Kumluca ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.
Toptaş Mahallesi Toptaş Göleti mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ile Kumluca Orman İşletme Müdürlüğü bağlı 3 yangın söndürme helikopteri, 20 arazöz, 3 dozer, 1 ambifik uçak ve çok sayıda orman işçisiyle yangına müdahale ediliyor.
Yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Kaynak: AA