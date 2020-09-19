Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
19.09.2020 01:33 | Son Güncelleme: 19.09.2020 01:36

Antalya'nın Kumluca ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Adrasan Mahallesi Seylemit mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangına, Antalya'nın yanı sıra Denizli, Burdur, Muğla ve Isparta'dan da sevk edilen arazözlerle müdahale edildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri de 12 itfaiye aracıyla yangın söndürme çalışmalarına destek verdi. Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici'nin de çalışmaları yerinde takip ettiği yangın kontrol altına alındı.

Ekipler, soğutma çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

Jandarma ekipleri, çoğunluğu yazlık olan 20 evi akşam saatlerinde tedbir amaçlı boşaltmıştı.

Kaynak: AA

AA Editörü - Ayşe Yıldız
Ayşe Yıldız
AA Editörü
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