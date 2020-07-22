Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Antalya'nın Aksu ilçesinde çıkan orman yangınında 1,5 hektar alan zarar gördü.

Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
22.07.2020 15:47 | Son Güncelleme: 22.07.2020 16:47

Antalya'nın Aksu ilçesinde çıkan orman yangınında 1,5 hektar alan zarar gördü.

Yurtpınar Mahallesi Belen mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Kırsala alanda başlayan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. Ormanlık alana sıçrayan yangına, Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne ait 7 arazöz, 5 ilk müdahale aracı, 1 dozer, 3 helikopter, 1 uçak, 50 personel ile Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri müdahale etti.

Ekiplerin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alınan ve soğutma çalışması yapılan yangında 1,5 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Çiftçi Ahmet Özenç, yangının bir anda yerleşim alanlarına ilerlediğini söyledi.

Hortumlarla yangını söndürmeye çalıştıklarını belirten Özenç, "Biraz daha ilerleseydi evlerimiz yanacaktı. Hayvanlarımızı zor kurtardık, barınaktaki hayvanları saldık." dedi.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Kuyudaki su tahliye motorunu kontrol etmek isteyen talihsiz vatandaş feci şekilde can verdi 3. Sayfa
Kuyudaki su tahliye motorunu kontrol etmek isteyen talihsiz vatandaş feci şekilde can verdi
13 yıl çalıştığı fabrikada arkadaşlarına kek ikram etti, tazminatsız şekilde işten kovuldu Ekonomi
13 yıl çalıştığı fabrikada arkadaşlarına kek ikram etti, tazminatsız şekilde işten kovuldu
Aydınlı vatandaş, ürettiği ejder meyvelerinin tanesini 15 ile 25 TL arasında satıyor Ekonomi
Aydınlı vatandaş, ürettiği ejder meyvelerinin tanesini 15 ile 25 TL arasında satıyor
Taşımacılık ve kargo sektöründe yeni uygulama 'gelal' başladı Ekonomi
Taşımacılık ve kargo sektöründe yeni uygulama 'gelal' başladı
Afgan kız çocuğu, anne-babasını katleden Taliban militanlarını öldürdü Dünya
Afgan kız çocuğu, anne-babasını katleden Taliban militanlarını öldürdü
90 yaşındaki Kemal Gülman 60 yaş küçük sevgilisiyle yakalandı Magazin
90 yaşındaki Kemal Gülman 60 yaş küçük sevgilisiyle yakalandı
Son dakika: Bayrampaşa'da bulunan spor kulübü sosyal tesislerinde iki grup arasında silahlı çatışma
Son dakika: Bayrampaşa'da bulunan spor kulübü sosyal tesislerinde iki grup arasında silahlı çatışma
Bahçeli'den HDP'li vekil için zehir zemberek sözler: O alçağın vekilliği düşürülmeli
Bahçeli'den HDP'li vekil için zehir zemberek sözler: O alçağın vekilliği düşürülmeli
Şeyma Subaşı üstsüz fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu
Şeyma Subaşı üstsüz fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, cesur bikinisiyle denizin ortasında mahsur kaldı
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, cesur bikinisiyle denizin ortasında mahsur kaldı
Tartıştığı yeğenine kurşun yağdırıp öldürdü! Olay sonrası cansız bedenin başında ekipleri bekledi
Tartıştığı yeğenine kurşun yağdırıp öldürdü! Olay sonrası cansız bedenin başında ekipleri bekledi
Pınar'ı katleden cani, 'İki pet şişe benzini neden aldın?' sorusuyla köşeye sıkışıp her şeyi itiraf etti
Pınar'ı katleden cani, "İki pet şişe benzini neden aldın?" sorusuyla köşeye sıkışıp her şeyi itiraf etti
Evinin penceresine dayanan inşaat, ev sahibini isyan ettirdi
Evinin penceresine dayanan inşaat, ev sahibini isyan ettirdi
Muğla'da Pınar Gültekin'in Cemal Metin Avcı tarafından canice öldürüldüğü ev görüntülendi
Muğla'da Pınar Gültekin'in Cemal Metin Avcı tarafından canice öldürüldüğü ev görüntülendi
Kızının sevgilisiyle 4 yıl boyunca ilişkiye giren kadına 16 ay hapis cezası
Kızının sevgilisiyle 4 yıl boyunca ilişkiye giren kadına 16 ay hapis cezası
Emekli polis memurunun düğünde havaya açtığı ateş sonucu bir kişi öldü
Emekli polis memurunun düğünde havaya açtığı ateş sonucu bir kişi öldü
Cübbeli Ahmet'ten dikkat çeken Pınar Gültekin paylaşımı: İslam'ın kısas emri uygulanmadıkça cinayetler bitmez
Cübbeli Ahmet'ten dikkat çeken Pınar Gültekin paylaşımı: İslam'ın kısas emri uygulanmadıkça cinayetler bitmez
Pınar'ın cansız bedenini yakan cani, dumanı soran komşularına 'Mangal yapıyorum' demiş
Pınar'ın cansız bedenini yakan cani, dumanı soran komşularına "Mangal yapıyorum" demiş
Üniversite öğrencisi Zeynep'i vahşice katleden sanık için istenen ceza belli oldu
Üniversite öğrencisi Zeynep'i vahşice katleden sanık için istenen ceza belli oldu
Buket Aydın ve Emir Sarıgül nikah masasına oturmak için gün sayıyor
Buket Aydın ve Emir Sarıgül nikah masasına oturmak için gün sayıyor
Şampiyonluğu kıl payı kaçıran Barış Murat Yağcı, Survivor psikolojisinden kurtulamıyor
Şampiyonluğu kıl payı kaçıran Barış Murat Yağcı, Survivor psikolojisinden kurtulamıyor
Pınar Gültekin'in Özgecan Aslan'ın öldürülmesine ilişkin yazdığı tweetler ortaya çıktı: Böyle şerefsizler asılmalı
Pınar Gültekin'in Özgecan Aslan'ın öldürülmesine ilişkin yazdığı tweetler ortaya çıktı: Böyle şerefsizler asılmalı
Asırlık lezzet çeçil peyniri geleneksel yöntemlerle üretilmeye devam ediyor
Asırlık lezzet çeçil peyniri geleneksel yöntemlerle üretilmeye devam ediyor
Sırbistan, Ermenistan'a silah gönderdiğini kabul etti
Sırbistan, Ermenistan'a silah gönderdiğini kabul etti
Yeşim Salkım, Pınar Gültekin paylaşımından dolayı Murat Övüç'ü yerden yere vurdu
Yeşim Salkım, Pınar Gültekin paylaşımından dolayı Murat Övüç'ü yerden yere vurdu
'Arda Turan'lı yorum Berkay'ı çıldırttı! Takipçisine küfürlü cevap verdi
'Arda Turan'lı yorum Berkay'ı çıldırttı! Takipçisine küfürlü cevap verdi
Otomobille gişelere çarpan uzman çavuş hayatını kaybetti
Otomobille gişelere çarpan uzman çavuş hayatını kaybetti
Son Dakika: Cuma günü Ayasofya'da 700 ila 1000 kişi namaz kılacak
Son Dakika: Cuma günü Ayasofya'da 700 ila 1000 kişi namaz kılacak
Nusret'in arabayla yarıştığı görüntüler büyük beğeni topladı
Nusret'in arabayla yarıştığı görüntüler büyük beğeni topladı
Makatı kapalı olarak doğan ve bebek bezine mahkum olan 6 yaşındaki çocuğun annesi yardım istiyor
Makatı kapalı olarak doğan ve bebek bezine mahkum olan 6 yaşındaki çocuğun annesi yardım istiyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özlem Zengin Fatih Sultan Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cenk Eren Acun Ilıcalı Öztürk Serengil İbrahim Tatlıses
Spor Falcao İrfan Buz Gökhan Gönül Burak Yılmaz Tahir Karapınar
Daha Fazla Kız Ula Muğla Erkek
Şu an buradasınız: Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı - Antalya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.7.2020 16:56:10. #1.15#
title