Antalya'da çıkan makilik yangını kontrol altına alındı
Antalya'nın Serik ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, kontrol altına alındı.
Antalya'nın Serik ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, kontrol altına alındı.
Çandır ile Berendi mahallesi arasında bulunan Çamlık mevkisindeki makilik alanda yangın başladı.
Rüzgarın etkisiyle yayılan yangın için bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekipleri ve orman işletmesine ait arazözler, yangını kontrol altına aldı.
Yangını söndürme çalışmalarına vatandaşların da destek verdiği bölgede soğutma çalışması sürüyor.
Yangında, 15 dekar makilik alanın, 20 zeytin ağacı ve 20 çam ağacının yandığı öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Tümer