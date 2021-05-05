Antalya'da çıkan kavgada bıçaklanan yabancı uyruklu öldü
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Antalya'da çıkan kavgada bıçaklanan yabancı uyruklu öldü

Antalya'da çıkan kavgada bıçaklanan yabancı uyruklu öldü
Anadolu Ajansı / Fatih Hepokur - Haberler | Güncel

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan kavgada bıçaklanan yabancı uyruklu hayatını kaybetti.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan kavgada bıçaklanan yabancı uyruklu hayatını kaybetti.

Side Mahallesi'nde yerleşik yaşayan Özbekistan uyruklu Akhroljon Khalimov (29) ile komşuları N.T. (48) ve O.K. (44) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine darbedilip bıçakla yaralanan Khalimov, kaldırıldığı özel hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alınan N.T. ve O.K, işlemlerinin ardından Manavgat Adliyesine sevk edildi.

Zanlılardan N.T. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "kasten öldürmek" suçundan tutuklandı, O.K ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, bir otelde masör olarak çalıştığı öğrenilen Khalimov'un, Filipinli eşinin 10 gün önce doğum yaptığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Hepokur

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