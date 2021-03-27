Antalya'da çıkan ev yangını hasara yol açtı
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Antalya'da çıkan ev yangını hasara yol açtı

Anadolu Ajansı / Yunus Uğur - Haberler | Güncel
Antalya'da çıkan ev yangını hasara yol açtı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Hatice Tuncer'e ait Gazi Mahallesi Tuncerler Sokak'taki evde çamaşır makinesi çalışırken birden alev aldı.

Evden dumanların yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü.

Yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Uğur

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